Roma'da De Rossi belirsizliği sürüyor!
İtalya Serie A ekibi Roma'nın, geçici olarak teknik direktörlük görevine getirdiği Daniele De Rossi konusunda henüz nihai kararını vermediği iddia edildi.
Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi konusunda belirsizlik yaşanıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın, Jose Mourinho'nun ardından geçici olarak göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam konusunda nihai kararını vermediği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Genç teknik adamın, Roma'da kalıp kalmamasında kulübün Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamamasının etkili olacağı öne sürüldü.
ROMA PERFORMANSI
Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen De Rossi'nin Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Roma, De Rossi yönetiminde çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Roma, 31 maç oynadığı İtalya Serie A'da topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor.
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