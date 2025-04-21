Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:12

İtalyan liginde 33. hafta maçları henüz tamamlanmamışken son dakika gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A maçlarının ertelendiği duyuruldu. Peki, İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

İTALYA SERİE A MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

İtalya Ligi'nin 33. hafta maçları, Katalok aleminin 266'ncı Papa'sı Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiği haberinin duyulması ardından ertelendi.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas süreci söz konusu oluyor. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yas süreci ardından maçların gerçeleşmesi bekleniyor.

Ertelenen maçlar:

Torino - Udinese

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Parma - Juventus

Roma - Udinese

Monza - Sassuolo

Sampdoria - Torino