İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

İtalya Serie A 33. hafta maçları 21 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecekti ancak erteleme kararı alındı. Peki, İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:12

İtalyan liginde 33. hafta maçları henüz tamamlanmamışken son dakika gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A maçlarının ertelendiği duyuruldu. Peki, İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

İTALYA SERİE A MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?

İtalya Ligi'nin 33. hafta maçları, Katalok aleminin 266'ncı Papa'sı Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiği haberinin duyulması ardından ertelendi.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas süreci söz konusu oluyor. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yas süreci ardından maçların gerçeleşmesi bekleniyor.

Ertelenen maçlar:

Torino - Udinese

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Parma - Juventus

Roma - Udinese

Monza - Sassuolo

Sampdoria - Torino


Etiketler: #italya #serie a #İtalya Serie A

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