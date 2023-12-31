İtalya'daki Türk derbisinde gülen taraf Juventus!
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında ağırladığı bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Jose Mourinho yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken, galibiyet golü 47. dakikada Adrien Rabiot'dan geldi.
MİLLİ FUTBOLCULAR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız 66. dakikada yerini Federico Chiesa'ya bıraktı. Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 43'e yükseltirken, Roma 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Salernitana'ya konuk olurken, Roma evinde Atalanta'yı ağırlayacak.
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