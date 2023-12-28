Kamerun Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Altay Bayındır'a müjde!
Kamerun Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Manchester United kalecisi Andre Onana da kadroda yer alırken milli file bekçisi Altay Bayındır için forma şansı doğdu.
Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.
Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar, Yılport Samsunspor'dan Olivier Ntcham, EMS Yapı Sivasspor'dan Clinton N'Jie, 27 kişilik kadroya alındı.
ALTAY BAYINDIR FORMAYI ALABİLİR
Mondihome Kayserispor'la sözleşmesini hafta içi tek taraflı fesheden Olivier Kemen, sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Damac'a transfer olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin Nkoudou ve Manchester United'ın kalecisi Andre Onana da kadroda öne çıkan diğer isimler oldu.
Manchester United'da Onana'nın yokluğunda, kaleye milli kaleci Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor. İngiltere temsilcisi, turnuva sürecinde ligde Tottenham, Wolverhampton Wanderers, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.
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