Mısır Milli Takımı'nda Süper Lig'den iki isim yer aldı!

Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosunu açıkladı. Kadroda Trabzonspor'dan Trezeguet ve Pendikspor'dan Ahmed Hassan da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:34
Mısır Milli Takımı'nda Süper Lig'den iki isim yer aldı!
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Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır Milli Takımı, turnuva için kadrosunu açıkladı.

Mısır'ın kadrosunda Trabzonspor'dan Trezeguet ve Pendikspor'dan Ahmet Hassan da yer aldı.

Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda ayrıca Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kendine yer buldu.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

İşte Mısır'ın kadrosu:


Mısır trezeguet Ahmed Hassan Afrika Uluslar Kupası

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