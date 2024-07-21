İtalyan basını duyurdu... Amrabat'tan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği, Faslı futbolcunun kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sezonu tamamlayan Sofyan Amrabat, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.
NTV Spor'un La Gazetta della Sport'tan aktardığı habere göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini kabul etmedi.
Amrabat'ın Fiorentina'dan ayrılmayı planladığı ve kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği ifade edildi.
TRANSFERDE KRİTİK GÜN
Haberde, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bugün sona ereceği kaydedildi.
Amrabat'ın sözleşmesindeki opsiyonun 20 milyon Euro olduğu ancak Manchester United'ın bonservis bedelini düşürebilmek için Fiorentina'yla görüşebileceği belirtildi.
Manchester United formasıyla 30 maça çıkan Amrabat, gol veya asist katkısı sağlayamazken F.A Cup şampiyonluğu yaşadı.
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