Sofyan Amrabat, Manchester United'ı bekliyor!
Manchester United, geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı. İngiliz devinin oyuncu için henüz kararını vermediği belirtildi.
Bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat için yeni bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, önümüzdeki hafta Sofyan Amrabat için kararını verecek.
MANU geçtiğimiz sezon Amrabat'ı 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamış ancak opsiyonu sezon sonunda kullanmamıştı.
Manchester United, önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sonrası son kararını verecek. Fiorantina'dan ayrılmak isteyen Faslı orta sahanın da MANU'dan haber beklediği aktarıldı.
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