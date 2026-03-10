Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu: Asllani'den Beşiktaş kararı!

İtalyan basını duyurdu: Asllani'den Beşiktaş kararı!

10.03.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu: Asllani'den Beşiktaş kararı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'nin sezon sonunda siyah beyazlı takımda kalmak istediği iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz karar verilmiş değil ancak futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor.

Haberde, İstanbul'da kalma umudunu birden fazla kez dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Arnavut orta saha oyuncusu, 325 dakika sahada kalırken 1 kez de asist yaptı. Kristjan Asllani'nin Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

İlgili Konular: #beşiktaş #inter #kristjan asllani

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş'ı yorumladı: 'Bu derbiyi kaybetmeyi hak etmedi'
Spor yazarları Beşiktaş'ı yorumladı: 'Bu derbiyi kaybetmeyi hak etmedi' Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları siyah-beyazlı takımın derbi performansını kaleme aldı.
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: 'Kimse efendilik beklemesin'
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: 'Kimse efendilik beklemesin' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisindeki hakem yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: 'Kayıtlar nerede?'
Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: 'Kayıtlar nerede?' Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak VAR odası iddialarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.