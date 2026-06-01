Beşiktaş, Iman Ndiaye transferini resmen açıkladı!

1.06.2026 16:03:00
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu Iman Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Iman Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Iman Ndiaye ile sözleşme imzaladı. Iman Ndiaye'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Genç voleybolcu, kariyerinde UCLA, VfB Suhl LOTTO Thüringen, Volley-Ball Club Chamalieres, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Nilüfer Belediyespor Eker formaları giydi.

