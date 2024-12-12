İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Mertens yerine flaş transfer hamlesi!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:31

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu vedalaşacağı Dries Mertens'in yerine 10 numara arayışında.

Dries Mertens ile önceki sezon sonu ayrılık noktasına gelen Galatasaray, Belçikalı yıldızı 1 yıl daha kalmaya ikna etmiş ve oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.

37 yaşındaki Mertens'in sezon sonunda futbola veda etmesi beklenirken, Galatasaray Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da bulduğu iddia edildi.

HEDEF ROMA'NIN KAPTANI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin peşinde. Sarı-kırmızılıların, Roma'da sıkıntılı günler geçiren ve ayrılığı gündemde olan Pellegrini için kulüp ve oyuncunun çevresiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Lorenzo Pellegrini

OCAK AYINDA TAKIMA KATMAK İSTİYOR

Pellegrini'nin ocak ayında ayrılığının gündeme gelmesi halinde Galatasaray'ın İtalyan yıldızı devre arasında renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Bu durumda Galatasaray ile Roma'nın transferin kiralık mı yoksa bonservisle mi gerçekleşeceği konusunda görüşeceği vurgulandı.

Yine haberde Galatasaray'ın, Lorenzo Pellegrini'nin 6 milyon Euro'luk maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğunun altı çizildi.

'NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Teknik direktör Claudio Ranieri, dün Pellegrini'yle ilgili yaptığı açıklamada "Geleceği hakkında ne yapmak istediğini bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ligde kasım ayı başından beri 90 dakika sahada kalamayan Lorenzo Pellegrini, son 2 maçta ise yedek soyunmuş ve süre alamamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun Roma ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.