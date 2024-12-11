Malmö'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Beşiktaş gibi değil'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:56

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:56

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek İsveç temsilcisi Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, iki takım arasında çok ciddi güç farkı olduğunu belirterek "Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor" dedi.

İsveçli teknik adam, perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak müsabakanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Colin Rösler'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ GİBİ DEĞİL"

Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Rydström, "Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre daha güçlü görüyoruz. Daha ofansif bir takım. Beşiktaş'ta bunu göremedik. Beşiktaş o zamanlar daha zor bir süreçten geçiyordu. Galatasaray'ı daha sakin buluyoruz" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz 3 puan alan mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, "Yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir lig geçirdik. Daha çok puanımız olabilirdi. Beşiktaş ile yaptığımız maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Taraftarımız bizi Galatasaray gibi takımlarla kıyaslıyor. Güçlü rakiplere rağmen iyi maçlar çıkardık. Yarın en zor maçlardan biri olacak. Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Maçı kazanmak için sadece defans yapmak yetmeyecektir. Galatasaray'ın bizi yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Kalecimize yardımcı olabilir, kalemizi koruyabiliriz. Ancak 11 futbolcuyu sadece kaleyi korumak için kullanmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Rydström, "Üç kişinin olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray hala çok güçlü bir takım. Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor. Rangers, Olympiakos veya Beşiktaş'a karşı kazanmak gibi bir şey değil. Yarınki maçtan galip ayrılmamız için her şeyin iyi ve yolunda gitmesi gerek" şeklinde görüş belirtti.

KALECİ KRİZİ

Rydström, Galatasaray karşısında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson'un koruyabileceğini söyledi.

Gençlerbirliği'nde bir dönem forma giyen Johan Dahlin'in sakatlığı, diğer kaleci Ricardo Friedrich'in de hastalığı olduğunu belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Ricardo, çok hasta. Kendisini iyi hissetmiyor. Yarın oynayıp oynamayacağıyla ilgili cevap veremem. Dün doktorlarıyla konuştuğumda durumu kötüydü. Bugün doktorlarıyla görüşmedim. Risk almak istemediğimiz için bugün antrenmana çıkarmadık" diye konuştu.

Rydström, 17 yaşındaki kaleci Persson ile ilgili "Persson, büyük bir yetenek. A takımla olmasının bir sebebi var. 2007 doğumlu olmasına rağmen fiziksel açıdan başka seviyede. Dahlin ve Friedrich'in olmamasını çok düşünmüyorum. Yarın her türlü kalede biri olacak. Kalecimiz genç ve tecrübesiz ama bu durum daha iyi olabilir" dedi.

"LİGİN ERKEN BİTMESİ BİZİ ZORLUYOR"

Henrik Rydström, iklim koşullarından dolayı Kuzey ülkelerinde sezonların erken bitmesinin takımları zorladığını dile getirdi.

Şampiyon oldukları 2024 sezonunun kasım ayının başında bittiğini belirten İsveçli teknik adam, "Ligin erken bitmesi hem İsveç hem de Norveç takımlarını zorluyor. Takımlar kopmuş oluyor. Yarınki müsabakanın bir önceki maç gibi olmamasını umuyoruz. Motivasyonda bir sıkıntı yok ancak konsantrasyonda zorluk olabiliyor. Düzenli maçlar oynanmadığında konsantrasyon sağlamakta zorlanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.