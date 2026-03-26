İtalyan basını duyurdu... Üç kulüpten Okan Buruk'a yakın takip!

26.03.2026 09:46:00
Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren ve kazandığı kupalarla adından söz ettiren Okan Buruk'un, 3 kulübün radarına girdiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dört sezonda hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk, yeni bir iddia ortaya atıldı. 

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; başarılı teknik adam için Lazio ve Tottenham ciddi adaylar arasında yer alırken, Suudi ekibi Al-Ittihad'ın listesinin başında da yine Buruk yer alıyor.

İTALYA’DA LAZIO DOSYASI: DİL AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Haberin detaylarına göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri’nin geleceğindeki belirsizlik nedeniyle rotasını Okan Buruk’a kırdı. İtalyan devinin listesindeki en güçlü adaylardan biri olan Buruk'un, futbolculuk döneminden gelen İtalyanca bilgisi, adaptasyon sürecini hızlandıracağı düşüncesiyle yönetimi cezbeden en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

ADAYA TÜRK TEKNİK ADAM: TOTTENHAM RADARDA

Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan ve istikrarsız sonuçlarla sarsılan Tottenham’ın da aday listesinde bir Türk teknik adam var. İngiliz ekibinin Okan Buruk’u geniş listesine dahil ettiği belirtilirken, Buruk'un rakipleri arasında Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA "BİR NUMARALI" HEDEF

Okan Buruk için sadece Avrupa değil, Orta Doğu da devrede. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, teknik direktör arayışında ilk sıraya Okan Buruk’u yazdığı iddia edildi. Maddi olanakların en üst seviyede olduğu Suudi kulübünün, başarılı çalıştırıcıyı ikna etmek için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.

Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri... Kariyerinde ilk kez milli takıma seçilen Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sara, Galatasaray'a transferi sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin belirleyici olduğunu söyledi.
Okan Buruk'tan Liverpool maçı açıklaması: 'Hangi sonuç olursa olsun...' Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'tan Lang ve Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 'Burada hastaneye gidecek' Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.