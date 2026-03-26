İtalyan basını duyurdu... Üç kulüpten Okan Buruk'a yakın takip!

Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dört sezonda hem ligde hem de Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk, yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; başarılı teknik adam için Lazio ve Tottenham ciddi adaylar arasında yer alırken, Suudi ekibi Al-Ittihad'ın listesinin başında da yine Buruk yer alıyor.

İTALYA’DA LAZIO DOSYASI: DİL AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Haberin detaylarına göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri’nin geleceğindeki belirsizlik nedeniyle rotasını Okan Buruk’a kırdı. İtalyan devinin listesindeki en güçlü adaylardan biri olan Buruk'un, futbolculuk döneminden gelen İtalyanca bilgisi, adaptasyon sürecini hızlandıracağı düşüncesiyle yönetimi cezbeden en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

ADAYA TÜRK TEKNİK ADAM: TOTTENHAM RADARDA

Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan ve istikrarsız sonuçlarla sarsılan Tottenham’ın da aday listesinde bir Türk teknik adam var. İngiliz ekibinin Okan Buruk’u geniş listesine dahil ettiği belirtilirken, Buruk'un rakipleri arasında Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA "BİR NUMARALI" HEDEF

Okan Buruk için sadece Avrupa değil, Orta Doğu da devrede. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, teknik direktör arayışında ilk sıraya Okan Buruk’u yazdığı iddia edildi. Maddi olanakların en üst seviyede olduğu Suudi kulübünün, başarılı çalıştırıcıyı ikna etmek için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.