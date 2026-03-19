Okan Buruk'tan Lang ve Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 'Burada hastaneye gidecek'

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Okan Buruk, mağlubiyeti ve turnuvayı TRT 1'e değerlendirdi.

NOA LANG VE OSIMHEN'İN SON DURUMU

"Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

"Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm. Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim."