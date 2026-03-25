Gabriel Sara'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: Okan Buruk ve Carlo Ancelotti sözleri...

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansın ardından Brezilya Milli Takımı'na ilk kez davet edildi.

Sambacılar'ın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan 26 yaşındaki orta saha, kariyerindeki bu önemli gelişmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Milli takım hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Sara, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Şu an tam anlamıyla hayallerimi yaşıyorum. Brezilya Milli Takımı'na seçilmek benim çocukluk hayalimdi. Joinville'deki küçük bir sahada futbol oynadığım günleri hatırlıyorum; o günlerden bu noktaya gelmek inanılmaz bir duygu."

Brezilyalı futbolcu, milli takımda kalıcı olmayı hedeflediğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bir kez seçilmek yetmez. Amacım bu hazırlık maçlarında kendimi kanıtlamak ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda kalıcı bir yer edinmek.

Ancelotti gibi bir dünya deviyle çalışacak olmak büyük bir onur. Ondan öğrenecek çok şeyim var."

"DAHA FAZLA MOTİVE OLDUM"

Milli davetin kendisine ekstra motivasyon sağladığını belirten Sara, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım'a çağrılmak beni sadece mutlu etmedi, aynı zamanda daha fazla motive etti. Artık üzerimde daha fazla sorumluluk var ve hem kulübümde hem de milli takımda en yüksek seviyede kalmak için daha çok çalışacağım."

OKAN BURUK AYRINTISI

Sara, Galatasaray'a transferi sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin belirleyici olduğunu söyledi ve, "Galatasaray'a gelmeden önce Okan Buruk ile yaptığım ilk görüşmelerden biri buydu. Bana, 'Eğer buraya gelirsen büyük maçlarda oynama şansı bulursun ve performansınla Brezilya Milli Takımı'na seçilebilirsin' demişti. Verdiği söz tutuldu, ben de doğru seçimi yaptığımı bir kez daha anladım" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA ÇOK GELİŞTİM"

Sarı-kırmızılı takımda önemli bir gelişim yaşadığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'da hem teknik olarak hem de zihinsel olarak çok geliştim, daha olgun bir hale geldim."

İNGİLTERE VE SAO PAULO KARİYERİ

Kariyer yolculuğuna da değinen Sara, farklı liglerde edindiği deneyimlerin kendisine katkı sağladığını ifade etti:

"Brezilya'dan ayrıldığımdan beri daha fazla 'kabuk bağladığımı' ve olgunlaştığımı düşünüyorum. São Paulo döneminde çok gençtim. İngiltere'deki vaktim bir oyuncu olarak gelişmeme ve pozisyonumu yeniden keşfetmeme çok yardımcı oldu.

Sao Paulo'da daha ileride oynuyordum, Norwich'te biraz daha geride oynamaya başladım ve bu bana çok yardımcı oldu. Galatasaray'da ise bu çalışmanın devamlılığı geldi. Teknik olarak ve kafa yapısı olarak çok geliştiğimi hissediyorum."

"ASTRONOT" YORUMLARINA YANIT

Eski günlerdeki eleştirilerle ilgili de konuşan Sara, şu ifadeleri kullandı:

"Sao Paulo'yu takip ediyorum ama saat farkı nedeniyle maçları canlı izlemek zor. Bu yüzden özetleri kızımla izliyorum. O dönem eleştirilerin kötü performansımdan kaynaklandığını biliyordum. İyi oynayınca her şey değişti. Artık 'astronot' denince sadece gülüyorum."

"HER POZİSYONA ADAPTE OLABİLİRİM"

Farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliğine dikkat çeken Sara, modern futbola dair görüşlerini de paylaştı:

"Yeni bir pozisyonda görev aldığımda her zaman o pozisyondan maksimumu öğrenmeye çalışırım. Günümüzde bir oyuncu birden fazla işi yapabilmeli. Benim için en önemlisi, hangi pozisyonda olursa olsun oynamaktır. Şampiyonlar Ligi'nde farklı rollerde oynadım, bu yüzden her pozisyona adapte olabilirim."