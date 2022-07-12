İtalyan basını yazdı: 'Aaron Ramsey, Galatasaray'ı reddetti'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Juventus ile sözleşmesi devam eden Aaron Ramsey'e teklif yaptığı ancak Galli futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oliveira'dan sonra orta sahasına en az bir isim daha katmak isteyen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir haber gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Juventus ile sözleşmesi devam eden Aaron Ramsey için teklif yaptığı belirtildi. Galli futbolcunun Premier Lig'e dönmek istediği ve bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.
31 yaşındaki futbolcunun Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan ekibinin tecrübeli ismi kadroda tutmayı planlamadığı ifade edildi. Geçen sezonun ikinci yarısı da Rangers'a kiralanan Ramsey, İskoçya'da 9'u ilk 11 olmak üzere 13 maçta süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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