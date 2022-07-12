Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt: 'Galatasaray'ı eski konumuna getirmeliyiz'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Galatasaray'ı tekrar eski konumuna getirmemiz gerekiyor" dedi.
Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılıların Avusturya kampında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
İlk olarak geçen sezonu değerlendiren Patrick van Aanholt "Geçen sezonu iyi bitirmedik. Bütün oyuncuların aynaya bakıp kendine özeleştiri yapması lazım. Maçlarda, idmanlarda en iyisini veremedik ve ligi yukarılarda bitiremedik" dedi.
Kampla ilgili konuşan Hollandalı futbolcu "Okan Buruk ile iyi başladık ve iyi şekilde devam ediyoruz. Şu anda bir şey söylemek için çok erken. Galatasaray'ı tekrar eski konumuna getirmemiz gerekiyor. Hazırlık kamplarında çift idman yapıyoruz. Çalışmalar zorlu geçiyor, hazır bir şekilde başlamak istiyorsak, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Gençlerle ilgilendiğini belirten Van Aanholt "Gençlere tavsiyem, kendilerinden yaşça büyük futbolcuları dinlesinler. Tavsiyelerle kendilerini geliştirsinler. Futbol yaşı olmaz, iyiyseniz bunu sahada göstermeniz lazım. Gençlerle çok konuşmaya çalışıyorum. İngilizce konuştuğum için arada iletişim sıkıntısı olabiliyor. Hamza ve Efe kardeşlerle ilgileniyorum. Çok yetenekliler" diye konuştu.
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Ayrıca gençlere dil tavsiyesinde bulunan tecrübeli isim "İngilizce çok önemli bir dil. Dünyada en çok konuşulan dil. İyi şekilde anlar ve konuşursanız, dünyadaki her ülkeye gidebilirsiniz. Bu kendinize yapabileceğiniz en iyi yardım. Gençler İngilizce öğrenmeliler" dedi.
Son olarak şampiyonlukla ilgili konuşan Patrick van Aanholt "Şampiyon olmak istiyoruz. Aramıza yeni katılanlar olacak. Hazırlık kampının sonunda iyi durumda olmalıyız. sezon içinde iyi ve kötü anlar olacak. İlerleyen dönemlerde dışarıdan insanların müdahalesine maruz kalmamamız lazım. Kendimizi hazırlamalıyız ve şampiyonluk yolunda gitmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.
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