Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber: Dönüş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:08

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 29 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi.

Brezilyalı oyuncu sakatlığını atlatıp düz koşulara başladı. Becao'nun geri dönüşü hem futbol takımında hem taraftarlar arasında sevinç yaratırken teknik heyet ve doktorlar ise duruma oldukça temkinli yaklaşıyor.

GÜNLÜK OLARAK RAPOR VERİLECEK

Düz koşulara başlayan Rodrigo Becao'nun sağlık durumuyla ilgili sürekli olarak doktorlar teyakkuzda olacak. her antrenman sonrası durumu takip edilecek olan Becao için doktorlar günlük olarak İsmail Kartal ve ekibine rapor verecek. Deneyimli teknik adam, doktorlardan gelen raporlar üzerine Becao'nun antrenman takvimini de belirleyecek.

HEDEF 27 OCAK

Fenerbahçe sağlık ekibi, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için 27 Ocak'ta oynanacak Samsunspor maçını hedef belirledi. Becao'nun bu maça yetişip yetişmeyeceği ise bacağının vereceği tepki sonrası belli olacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper 1 de gol katkısında bulundu.