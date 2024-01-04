Son karar Fenerbahçe'de... Milli futbolcu Samet Akaydin'e sürpriz talip!
Belçika Ligi kulübü KAA Gent'in, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Belçika Ligi ekiplerinden KAA Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE KARAR VERECEK
Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin de ilk önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, Samet Akaydin'in temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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