İtalyan basınında Semih Kılıçsoy şaşkınlığı: 'Sana ne oldu?'

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 12 milyon Euro satın alma bedeliyle İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy'un son dönem performansı, genç futbolcuyu formaya hasret bıraktı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, Cagliari'nin Atalanta'yı 3-2 yendiği maçta süre alamayan Semih Kılıçsoy'un son dönemdeki performansını değerlendirdi.

"SEMİH KILIÇSOY'A NE OLDU?"

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Semih Kılıçsoy'a ne oldu? Sezonun ilk bölümünü Cagliari formasıyla başrolde geçiren 2005 doğumlu Türk santrfor, teknik direktör Fabio Pisacane'nin radarından tamamen çıkmış görünüyor. Teknik direktör, haftalardır onun yerine Folorunsho'dan Borrelli'ye, hatta Atalanta maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 2007 doğumlu Paul Mendy'ye kadar farklı oyuncuları tercih ediyor.”