Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: 'Her şey iyi giderken bir anda...'

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: 'Her şey iyi giderken bir anda...'

13.03.2026 20:06:00
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: 'Her şey iyi giderken bir anda...'

Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. Kılıçsoy, milli takım sürecinde yıpratıldığını söyledi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Semih Kılıçsoy, TRT Spor'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki golcü, milli takımda yaşanan süreci ve Beşiktaş dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a seçildikten sonra oynatılmamasıyla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Kılıçsoy iddiaların kendisini yansıtmadığını ifade etti.

"Milli takım döneminde bazı şeyler medyaya biraz farklı yansıtıldı, olmayan şeyler olmuş gibi gösterildi. Ben ağlayan bir insan değilim. Bazı durumlar beni kötü göstermiş olabilir ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Bunu aslında söylemek istiyorum çünkü anlatılan ve yaşananlarda, yapmadığım şeyler yapmışım gibi lanse edildi, ağlama veya mobbing konuları… Ben orada çok mutluydum. Bunlar gerçekleri yansıtmıyordu."

"BENİ BİR ANDA BİLİNMEZLİĞE İTTİKLERİ İÇİN..."

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş günleri hakkında da konuştu. 20 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etti.

"Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı."

"YAPAMAYACAĞIMA İNANANLAR OLDU"

Cagliari dönemiyle ilgili konuşan Semih Kılıçsoy, "Yapamayacağıma inananlar oldu. Son birkaç aydaki performansımla burada kendimi kanıtladığıma ve daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. Herkesin bir görevi var, satranç gibi. Çok fazla taktik çalışıyoruz. Güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum. Bilmediğim bir yer, buranın dilini bilmiyorum. Şehirle, ülkeyle alakalı bir bilgim yok. İlk defa yurt dışına çıkıyordum. Sonradan alıştım. İnsanlar çok iyi, şehir çok güzel. İnsanlar Türk insanına benziyor" dedi.

Cagliari'de 22 maça çıkan Semih Kılıçsoy 4 gol attı.

Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmıştı: Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!
İtalya'da gündem Semih Kılıçsoy!
