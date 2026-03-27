Cumhuriyet Gazetesi Logo
Romanya maçının kadrosunda yer almamıştı... Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a geçti!

27.03.2026 16:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF, A Milli Takım kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiğini açıkladı.

A Milli Takım'a davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya karşılaşmasının maç kadrosunda da yer almamıştı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Millli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak."

İlgili Konular: #TFF #Ümit Milli Takım #Semih Kılıçsoy

İlgili Haberler

