İtalyan basınından flaş iddia: Dünyaca ünlü yıldızın yerine Hakim Ziyech!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Hakim Ziyech ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Okan Buruk Ziyech'in durumuyla ilgili daha önce, "Ziyech ile konuştum. O da aldığı süreden mutsuz olduğunu bize bildirdi. Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarındaki vücut dili olumsuz olabiliyor. Oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın" açıklamasında bulunmuştu.
Tecrübeli futbolcunun adı birçok takımla anılırken yeni rotası İtalya Serie A olabilir.
KVARATSKHELIA YERİNE HAKIM ZIYECH
La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Napoli'den ayrılma kararı alan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine ocak ayında düşünülen isimlerden birinin Hakim Ziyech olduğu belirtildi.
Haberde, Napoli'nin devre arası için listesindeki diğer isimlerin Lille forması giyen Edon Zhegrova ve Liverpool'dan Federico Chiesa olduğu aktarıldı.
Edon Zhegrova için Lille'in ara transferde ayrılığa onay vermesinin düşük bir ihtimal olduğu, Chiesa'nın ise düzenli forma şansı bulamamasından dolayı adaylar arasında olduğu kaydedildi.
'NERES İLE BİR ARAYA GELEBİLİR'
Ziyech'le ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi:
"Faslı oyuncu, ocak ayında ayrılacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Chelsea ile her şeyi kazandı. Fas'la Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşarak tarih yazdı. Hem orta saha hem de hücum kanat pozisyonunda görev yapabilen Ziyech, Ajax'tan arkadaşı David Neres'le yeniden bir araya gelebilir."
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta süre aldı. Ziyech bu maçlarda 1 asistle oynadı. Ziyech 2023/24 sezonunda sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı.
Spor Haberleri
- Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti
- Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
- Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
- Acun Ilıcalı ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
- Dünyaca ünlü yıldızın yerine Hakim Ziyech!
- Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi!
- Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
- Sivasspor'dan 2 transfer birden!
- Sivas'ta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği