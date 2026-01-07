İtalyan basınından flaş iddia: Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi'ye rekor teklif!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 11:44:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İtalyan ekibi Lazio'yla anlaşmaya vardığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lazio ile 28+2 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı.

KULÜP REKORU KIRILACAK

Guendouzi, anlaşmanın bu bonservis bedeliyle tamamlanması halinde Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olup rekoru kıracak.

İtalya Serie A'da Lazio'nun 11 Ocak'ta Verona ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Guendouzi'nin Fenerbahçe için İstanbul'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

