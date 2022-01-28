Ebrar Karakurt kötü haberi verdi: Şimdi eve dönme vakti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karakurt, kötü haberi "Şimdi eve dönme vakti" diyerek verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 09:40
Ebrar Karakurt kötü haberi verdi: Şimdi eve dönme vakti
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Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. 22 yaşındaki voleybolcu yaptığı son paylaşımla 2. kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

Başarılı voleybolcu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu. Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğumu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki voleybolcu, kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti. Karakurt, kariyerini İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da sürdürmekte.


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