Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan derbisinde Roma, Lazio'yu 2 golle devirdi

İtalyan derbisinde Roma, Lazio'yu 2 golle devirdi

17.05.2026 17:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan derbisinde Roma, Lazio'yu 2 golle devirdi

Serie A'da Roma, başkent derbisinde ezeli rakibi Lazio'yu Gianluca Mancini'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalya Serie A'nın 37. haftasındaki derbi mücadelesinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren goller, 40 ve 66. dakikalarda Gianluca Mancini'den geldi.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Lazio'dan Nicolo Rovella ile Roma'dan Wesley, 70. dakikada karşılıklı olarak kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Şampiyonlarr Ligi yarışında olan Roma puanını 70 yaptı. Lazio ise 51 puanda kaldı.

LAZIO TARAFTARLARINDAN PROTESTO

Öte yandan Lazio taraftarları, başkan Claudio Lotito'yu protesto etmek için stadyuma girmedi.

Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma, Hellas Verona'ya konuk olacak. Lazio ise Pisa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #roma #serie a #lazio

İlgili Haberler

Manchester United sahasında üç puanı üç golle aldı
Manchester United sahasında üç puanı üç golle aldı İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.
Juventus, Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya bıraktı
Juventus, Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya bıraktı İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, sahasında Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu.
Can Öncü'den Çekya'da podyum
Can Öncü'den Çekya'da podyum Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı.