Manchester United sahasında üç puanı üç golle aldı

17.05.2026 17:30:00
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. 

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi.

Nottingham Forest'ın gollerini ise 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-Whitekaydetti

CASEMIRO, OLD TRAFFORD'A VEDA ETTİ

Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Casemiro, Old Trafford'a veda etti. Brezilyalı futbolcu, kırmızı formayla çıktığı 160 maçta 26 gol atarken, 14 asistlik katkı sağladı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 68'e yükseltirken, Nottingham Forest 43 puanda kaldı.

Premier Lig'de sezonun son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Sunderland ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın gelecek sezon Manchester United kadrosunda düşünülmediği iddia edildi.