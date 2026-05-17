Juventus, Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya bıraktı

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Fiorentina'yı ağırladı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Fiorentina, 2-0'lık skorla kazandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cher Ndour ve 83. dakikada Rolando Mandragora'dan geldi.
Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Juventus, son hafta öncesinde 68 puanla 6. sırada kaldı. Fiorentina ise puanını 41'e yükseltti.
Serie A'nın son haftasında Juventus, Torino deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.