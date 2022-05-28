İtalyan devi Lazio Yunus Akgün için geliyor
İtalyan ekibi Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare'nin Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan Yunus Akgün'e İtalyanlar kancayı taktı.
Transfer ile alakalı olarak İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Haberlere göre Lazio, Yunus Akgün için resmi temaslara başlıyor.
İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Galatasaraylı yetkililerle yüz yüze görüşme yapması bekleniyor. Lazio'nun sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına 11 Haziran'daki seçimi de bekleyebileceği gelen bilgiler arasında.
Igli Tare uzun süredir yakından takip ettiği Yunus Akgün'ün transferi için 2019 yılında yine İstanbul'a gelmiş ancak pazarlıklardan sonuç alınamamıştı.
31 MAÇTA 22 GOLE KATKI
Bu sezon Adana Demirspor forması altındı çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 14 asist yapan genç futbolcunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus Akgün'ün kariyerine Avrupa'da devam etmeyi çok istediği ve Lazio'dan teklif gelmesi durumunda İtalya'ya gitmeye sıcak bakacağı ifade ediliyor.
Video Haberler
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
- Uyuşturucunun adresi değişmedi
- 40 santimetrelik fıtıkla yaşıyordu
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
- 'İlk vaka tespit edildiğinde karantina 28 gün olabilir!
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yarandı
- Düzce'de kereste atölyesi yandı
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Gökçek'e kötü haber