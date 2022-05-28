İtalyan devi Lazio Yunus Akgün için geliyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:51

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan Yunus Akgün'e İtalyanlar kancayı taktı.

Transfer ile alakalı olarak İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Haberlere göre Lazio, Yunus Akgün için resmi temaslara başlıyor.

İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve Galatasaraylı yetkililerle yüz yüze görüşme yapması bekleniyor. Lazio'nun sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına 11 Haziran'daki seçimi de bekleyebileceği gelen bilgiler arasında.

Igli Tare uzun süredir yakından takip ettiği Yunus Akgün'ün transferi için 2019 yılında yine İstanbul'a gelmiş ancak pazarlıklardan sonuç alınamamıştı.

31 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Bu sezon Adana Demirspor forması altındı çıktığı 31 resmi karşılaşmada 8 gol atıp 14 asist yapan genç futbolcunun Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yunus Akgün'ün kariyerine Avrupa'da devam etmeyi çok istediği ve Lazio'dan teklif gelmesi durumunda İtalya'ya gitmeye sıcak bakacağı ifade ediliyor.