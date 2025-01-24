İtalyan devi Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!

Milan, Manchester City'den İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

İtalyan devi Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:44

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Milan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu. 

2017 yılından bu yana Manchester City'nin formasını terleten Kyle Walker, 319 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri sarsarken, 23 de asiste imza attı. 

Bu sezon ise tüm kulvarlarda 18 maça çıkan İngiliz sağ bek, skor katkısı üretemedi.


Etiketler: #milan #Manchester City #Kyle Walker #transfer
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