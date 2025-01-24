İtalyan devi Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
Milan, Manchester City'den İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Milan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu.
2017 yılından bu yana Manchester City'nin formasını terleten Kyle Walker, 319 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri sarsarken, 23 de asiste imza attı.
Bu sezon ise tüm kulvarlarda 18 maça çıkan İngiliz sağ bek, skor katkısı üretemedi.
Etiketler: #milan #Manchester City #Kyle Walker #transfer
Spor Haberleri
- İtalyan devi Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
- İsmail Kartal'ın yeni adresi İran oldu!
- Fenerbahçe'de ayrılık! Çaykur Rizespor ile anlaştı...
- Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü
- Samsunspor'u evinde tutabilen yok!
- Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı
- Francesco Farioli: Kaybettiğimiz için utanmıyorum
- Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Carlos kendinden emin!
- ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
- Ömer Korkmaz: Galatasaray maçından puan istiyoruz
En Çok Okunan Haberler
-
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Enkaz altındaki 5 kişi ile irtibata geçildi!
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması
- Yangın faciasında iki gözaltı daha