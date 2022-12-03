İtalyan devi Milan'ın İsmail Yüksek planı!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 16:04

İtalya La Liga devi Milan, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için 12 milyon Euro'yu masaya koydu. Ismael Bennacer'i 40 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Milan, oyuncunun yerini Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile dolduracak.

ISMAEL OUT, İSMAİL IN

Sporx'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Inter'in 10 milyon Euro ödediği İsmail Yüksek için Milan da devreye girdi ve rakamı 12 milyon Euro'ya çıkardı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.