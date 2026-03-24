İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz'a kanca!

24.03.2026 11:44:00
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı radarına aldığı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif alan ve Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, gösterdiği başarılı performansla takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

YURT DIŞINDAN İLGİ VAR

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem de skor katkısı sağlayan 25 yaşındaki oyuncuya yurt dışından ilgi devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Barış Alper Yılmaz'a İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Suudi Arabistan'dan ilginin hala sürdüğü belirtildi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 kez sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un jokeri haline gelen yıldız isim, hücum hattının sol tarafının yanı sıra sağ kanat ve santrfor bölgesinde de forma giydi.

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daniel Pancu'dan Ümit Akdağ iddialarına yanıt!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daniel Pancu'dan Ümit Akdağ iddialarına yanıt! Romanya U21 Takımı'nın eski teknik direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ hakkındaki transferi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...'
Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...' Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, 4 yıllık aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na davet edildi. Muslera, milli takıma yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirtirken Galatasaray'a geri dönüşü hakkında da konuştu.
Kupa Voley'de dev maç: VakıfBank, Galatasaray ile karşılaşacak!
Kupa Voley'de dev maç: VakıfBank, Galatasaray ile karşılaşacak! 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu yarı finalinde VakıfBank ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.