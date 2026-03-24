İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz'a kanca!

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif alan ve Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, gösterdiği başarılı performansla takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

YURT DIŞINDAN İLGİ VAR

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem de skor katkısı sağlayan 25 yaşındaki oyuncuya yurt dışından ilgi devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Barış Alper Yılmaz'a İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Suudi Arabistan'dan ilginin hala sürdüğü belirtildi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 kez sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans gösterdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un jokeri haline gelen yıldız isim, hücum hattının sol tarafının yanı sıra sağ kanat ve santrfor bölgesinde de forma giydi.