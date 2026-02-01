İtalyan devinden flaş Mauro Icardi hamlesi!

Sakatlıktan döndükten sonra oyun içerisinde beklenen katkıyı alamayan Galatasaray'da devre arasında şok edici bir ayrılık yaşanabilir. İtalyan basını, ülkenin en büyük takımlarından birinin Icardi'ye talip olduğunu iddia etti.

Skysports'un haberine göre Juventus, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan devi, Arjantinli süper star için 1.5 yıllık teklifte bulundu.

Haberde Galatasaray'ın ayrılığa sıcak baktığını ancak Icardi'nin yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferde şuan istenilen ilerleme kaydedilemediği iddia edildi. Inter'deyken Icardi'nin teknik direktörlüğünü yapan Spalletti, Icardi'yi takımda görmek istiyor.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, 116 maçta 71 gol atarken 24 asist yaptı. Yıldız oyuncu, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.