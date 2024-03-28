İtalyan devleri yakın takipte: Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un başarılı performansı her geçen gün yükseliyor. İddiaya göre İtalya Serie A'nın önde gelen kulüpleri genç yıldızı yakından takip ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:43
İtalyan devleri yakın takipte: Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor!
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A Milli Takım kampından sürpriz şekilde Ümit Milli Takım’a gönderilmesi eleştiri toplayan Beşiktaşlı golcü Semih Kılıçsoy, Gürcistan’dan sonra İtalya filelerini de havalandırdı.

Ümit Milli Takım’ın deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada çok sayıda gözlemcinin tribünde yer aldığı ve Semih’i izlediği belirlendi.

İTALYAN DEVLERİ YAKIN TAKİPTE

Milliyet'in haberine göre, Serie A’nın dev kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma’ya bağlı yetenek avcılarının 18 yaşındaki futbolcunun performansından etkilendikleri öğrenildi. Bu kulüplerin yanı sıra yine Serie A’dan farklı ekiplerin de müsabakada Semih’i takip ettikleri bildirildi.

Haberde Semih Kılıçsoy’un A Milli Takım’dan Ümit Milli Takım’a gönderilmesini problem etmediği aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli görev bilinciyle ve yüzde 100 konsantre biçimde işini yaptığı vurgulandı.

SANTOS PERFORMANSINDAN MEMNUN

Bu arada Semih’in milli formayla iki maçta iki gol atması teknik patron Fernando Santos’un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir maçının taktik çalışmaları üzerinde duran Santos’un kritik karşılaşmada Semih’e yine 11’de forma vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.


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