İtalyan devlerinden Yusuf Yazıcı'ya kanca!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:28

Güncelleme: 09.03.2024 - 17:28

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibindeki macerası sona doğru yaklaşıyor.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı ve çevresi, oyuncunun Lille'deki görevini tamamladığını düşünüyor.

MILAN VE NAPOLI İSTİYOR

Haberde, Yusuf'un sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını bir fırsat olarak göre İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın, şimdiden milli oyuncu ile ilgilenmeye başladığı ve sezon sonunda Yusuf'un transferi için mesai harcamaya hazır olduğu kaydedildi.

Bu sezon Lille formasıyla 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 3 asistlik performans gösterdi.