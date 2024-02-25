Yusuf Yazıcı’dan eski takımına jest!

Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, Antalya’da kamp yapan eski takımı CSKA Moskova’daki takım arkadaşlarına baklava gönderdi.

DHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:23
Yusuf Yazıcı’dan eski takımına jest!
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova’daki arkadaşlarını unutmadı.

27 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sürdüren CSKA Moskova’nın kampına baklava jestinde bulundu.

Yusuf Yazıcı, baklavanın üzerine ‘Sizi özledim çocuklar’ notunu düştü.

CSKA’lı futbolcular ise tecrübeli oyuncunun bu jestine karşılık Yusuf’a teşekkür ederek sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı.

 


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