Yusuf Yazıcı’dan eski takımına jest!
Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, Antalya’da kamp yapan eski takımı CSKA Moskova’daki takım arkadaşlarına baklava gönderdi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2021-2022 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Rus ekibi CSKA Moskova’daki arkadaşlarını unutmadı.
27 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sürdüren CSKA Moskova’nın kampına baklava jestinde bulundu.
Yusuf Yazıcı, baklavanın üzerine ‘Sizi özledim çocuklar’ notunu düştü.
CSKA’lı futbolcular ise tecrübeli oyuncunun bu jestine karşılık Yusuf’a teşekkür ederek sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik
- Erdoğan'ın mitinginde 'pankart' krizi
- Beş ankette önde!
- Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak
- Emeklinin Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Fenerbahçe'de 2 oyuncu sakatlandı!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'davet' yanıtı
- Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
- Ülkü Ocakları, Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti
- Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması