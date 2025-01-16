Transfere dev bütçe ayrıldı: Fenerbahçe'de stopere 5 aday!
Ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sol stoper için listede beş aday yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yapılacak transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe'de öncelik verilen bölge stoper.
Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta için görüşmelerini sürdüren ve bu transferde sona yaklaşan sarı-lacivertliler stopere bir takviye daha planlıyor.
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı en az iki takviye planlayan Fenerbahçe'nin listesinde 5 isim bulunuyor.
İLK İSİM MACHIDA
Sabah gazetesinde yer alan haberde Fenerbahçe'nin listesindeki ilk ismin Belçika Ligi takımlarından Union SG'de forma giyen Koki Machida olduğu belirtildi.
KELLY'DE İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Listedeki diğer isim Lloyd Kelly içinse sarı-lacivertlilerin teklifini yenileyeceği ifade edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Newcastle United'ın ilk teklife olumsuz yanıt verdiği kaydedilmişti.
PAVLOVIC'İN KİRALANMASI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse Milan'dan Strahinja Pavlovic. Fenerbahçe'nin bu transferi kiralık olarak düşündüğü aktarıldı.
MORATO VE ALEXSANDRO DA LİSTEDE
Sarı-lacivertli ekibin kiralık olarak düşündüğü bir diğer ismin Nottingham Forest'tan Morato olduğu, listenin son sırasındaki ismin futbolcunun ise Lille'den Alexsandro olduğu belirtildi.
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