İtalyan ekibine transfer oldu: Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!

Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun kiralık olarak Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

İtalyan ekibine transfer oldu: Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:24

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala transfer çalışmaları devam ediyor. 

Galatasaray, Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi. 

Zaniolo, satın alma opsiyonuyla ile birlikte Fiorentina'ya kiralandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama; 

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici Transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

•? ?ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

•? ?Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.

•? ?Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir."


Etiketler: #Nicolo Zaniolo #galatasaray #transfer

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