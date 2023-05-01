İtalyan ekip Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyor

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:37

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:40

İtalyan takım Milan'ın, yaz transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Calciomercato'da yer alan habere göre, İtalyan temsilcisinin, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı 23 yaşındaki futbolcu için yaz aylarında bir kez daha şansını deneyeceği belirtildi.

Nicolo Zaniolo

MALDINI TEŞEKKÜR ETTİ

Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini'nin, ara transfer döneminde yapılan görüşmelerde Zaniolo ile doğrudan iletişim kurduğu öne sürüldü.

Maldini'nin, o dönem Zaniolo'ya son güne kadar Milan'ı beklediği ve Bournemouth'u geri çevirdiği için teşekkür ettiği aktarıldı.

Paolo Maldini

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Haberde iki ismin, Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesinde yer alan 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini görüşmek üzere haziran ayında yeniden bir araya geleceği öne sürüldü.

Milan'ın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almasının Zaniolo transferi için oldukça önemli olduğu kaydedildi. İtalyan yıldızın Milan'ın transfer planları arasında olduğu ancak şu anda gereken şartların oluşmadığı ifade edildi.

DEVLER LİGİ'NE BAĞLI

Milan, 32 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 57 puanla 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Milan, yarı finalde ezeli rakibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Zaniolo'nun, Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi halinde de takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray forması altında şu ana dek 8 kez sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan yıldız, bu maçlarda 1 kez de asist yaptı.