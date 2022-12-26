İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'e döndü
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, eski oyuncusu İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna katarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezonun devre arasında Kayserispor’a transfer olan Andrea Bertolacci, eski kulübü Fatih Karagümrük ile anlaştı.
2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçen yıl transfer olduğu Kayserispor ile bu sezon 7 lig maçına çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası’nda forma giydi.
Fotoğraf: Andrea Bertolacci (sağda)
1.5 YILLIK ANLAŞMA
Kırmızı-siyahlılar, İtalyan oyuncu ile anlaştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, “Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci’yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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