İtalyan futbolcu Fabio Borini yeni takımına imzayı attı
Teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Sampdoria, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.
Andrea Pirlo yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalya Serie B takımlarından Sampdoria, dikkat çeken bir transfere imza attı.
İtalyan ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Tecrübeli oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
?? | OFFICIAL#Borini è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2025.— U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 10, 2023
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