İtalyan futbolcu Fabio Borini yeni takımına imzayı attı

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Sampdoria, İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 20:38
İtalyan futbolcu Fabio Borini yeni takımına imzayı attı
Abone Ol google-news

Andrea Pirlo yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalya Serie B takımlarından Sampdoria, dikkat çeken bir transfere imza attı.

İtalyan ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 

Tecrübeli oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Fabio Borini sampdoria Andrea Pirlo transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş, Nathan Redmond'dan haber bekliyor

Beşiktaş, Nathan Redmond'dan haber bekliyor
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Fabio Borini'nin yeni takımı belli oluyor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Fabio Borini'nin yeni takımı belli oluyor
Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov hamlesi

Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov hamlesi

En Çok Okunan Haberler