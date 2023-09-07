İtalyan futbolcu Mario Balotelli'den çok konuşulacak kıyas: 'Süper Lig, İtalya Serie A'dan daha iyi'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:51

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:51

Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen ve şu an futbol hayatını Sion'da sürdüren Mario Balotelli, İtalya merkezli Corriere dello Sport'a açıklamalar yaptı.

Balotelli yaptığı açıklamada, İtalya Serie A ile Süper Lig'i kıyasladı.

İtalyan futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"İtalya'ya geri döner miyim bilmiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Şu anda Sion'da bazı problemlerim var ama bunlar çözülebilir."

"SÜPER LİG, SERIE A'DAN DAHA İYİ"

"Geçen yıl birkaç Serie A maçı izledim ve dürüst olmak gerekirse izlerken Türkiye'deki maçlarla kafamda kıyaslama yaptım. Bugün Türk futbolunun seviyesi, İtalyan futbolunun seviyesinden daha yüksek. Serie A kötü bir lig değil ama diğer liglerin seviyesi yükseliyor."

"Zamanında Çin'den bir teklifi geri çevirdim. Bugün Araplar'ın verdiği rakamlardan çok daha yüksekti ama geri çevirdim. Çünkü, futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim. Gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum ama Suudi Arabistan'a gidenler, para için gidiyorlar. Eğer az para teklif edilseydi hiçbir oyuncu Suudi Arabistan'a gitmezdi."

"BALLON D'OR HAALAND'IN HAKKI"

"Ben olsam Ballon d'Or'u Erling Haaland'a verirdim. Her şeyi kazandı, genç ve çok fazla gol attı ama Ballon d'Or artık bir saçmalık. Messi'yi ne kadar çok sevsem de ödül Haaland'ın hakkı."

Erling Haaland

"Nice ile görüşürken başkanla oturuyorduk. Raiola, başkana, 'Onu almayın, soyunma odanızı mahveder. Takımınızı ikiye böler. Gol bile atamıyor' dedi. Ona baktım ve 'Beni rahat bırak' dedim. Mino Raiola, böyle başlayan bir görüşmenin sonunda bana daha çok para kazandırmayı başardı. Kendi taktikleri vardı. Deliceydi."

"Futbol dünyası bence Mino Raiola'yı özlüyor. İlişkimiz çok iyiydi. Onun gibi bir menajer bir daha asla olamaz."

"İTALYA'DAN TEKLİF GELSE..."

"Mancini gidince ben tekrar İtalya Milli Takımı'na çağrılır mıyım, bilmiyorum. Ancak, oynamak isterdim. Teklif gelse kabul eder miyim, onu da bilmiyorum."

"Sinisa Mihajlovic ile çok güzel bir ilişkim vardı. Benim ağabeyimdi. Sert karakterliydi ama Milan'daki günlerimde aramız çok iyiydi."