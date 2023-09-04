Adana Demirspor puanı son anda kurtardı!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:07

Güncelleme: 04.09.2023 - 08:07

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 3-3 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Yukatel Adana Demirspor, Cheriff Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken ev sahibi Atakaş Hatayspor ikinci yarıda gollerini buldu.

HATAYSPOR İKİCİ YARI AÇILDI

53 ve 73'te penaltıda Strandberg'in golleriyle öne geçen Hatayspor'da 75. dakikaya gelindiğinde Dele Bashiru skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Gravillon'un golü skoru 3-2 yaptı, 89'da Aabid'in kendi kalesine golü ise maçın skorunu 3-3 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Atakaş Hatayspor 6, Adana Demirspor ise 5 puana yükseldi.

Önümüzdeki hafta Atakaş Hatayspor Karagümrük'e konuk olurken Yukatel Adana Demirspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.