İtalyan gazeteci Di Marzio'dan flaş iddia! Galatasaray'ın Mertens'e teklifi...
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Dries Mertens ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Napoli'de sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ilgili girişimler yaptığı öne sürülüyor.
Gianluca Di Marzio imzalı habere göre, Galatasaray, Mertens'e teklifini sundu. İddiaya göre, Galatasaray oyuncuya 4 milyon Euro ve bonustan oluşan bir maaş teklifi yaptı.
Di Marzio, teklifte ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunda sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesi maddesi olduğunu da öne sürdü.
Haberde, özel şoför, ev ve Napoli ile Brüksel'e uçak bileti detaylarının da yer aldığı ileri sürüldü.
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