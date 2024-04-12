İtalyan gazeteci duyurdu: Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu yanıtı!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:16

Güncelleme: 12.04.2024 - 16:16

Fenerbahçe'de sergilediği performans ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

Fenerbahçe ve milli takımın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek sezon Aston Villa'ya transfer olacağı iddia ediliyordu.

ASTON VİLLA'DAN FERDİ KADIOĞLU YANITI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, bazı Aston Villa kaynaklarının Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladığı öne sürüldü. Fenerbahçe ile Aston Villa arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi.

Sosyal medya hesabı X'te konuyla ilgili bilgi veren Romano, "Aston Villa kaynakları Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Türk basınında çıkan haberlere rağmen Villa ile Fenerbahçe arasında herhangi bir görüşme yapılmıyor" sözlerini sarf etti.

43 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Fenerbahçe'ye hem savunmada hem de hücumda büyük katkı veren ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 43 karşılaşmada üç gol atıp dört asist yaparak yedi gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım forması ile ise şu ana kadar 15 maça çıkıp bir gol atmayı başardı. Ferdi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak bildiriliyor.