Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:05

Güncelleme: 12.04.2024 - 13:05

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız, ameliyat için bugün Hollanda'ya gidecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı.

Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girmişti ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etmişti.

41 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olmuştu.

Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 41 resmi maça çıktı. Bu maçların 32'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.