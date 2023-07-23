İtalyan gazeteci duyurdu: Mauro Icardi'de işlem tamam
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi transferinde hem oyuncu hem de kulübü Paris Saint-Germain ile el sıkıştığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarında sürdüen Galatasaray'ın, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldiği ileri sürüldü.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaştığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın, Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Mauro Icardi
26 MAÇTA 31 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
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