İtalyan gazeteci duyurdu: Mauro Icardi'de işlem tamam

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi transferinde hem oyuncu hem de kulübü Paris Saint-Germain ile el sıkıştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:02
İtalyan gazeteci duyurdu: Mauro Icardi'de işlem tamam
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Transfer çalışmalarında sürdüen Galatasaray'ın, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldiği ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaştığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın, Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Mauro Icardi

26 MAÇTA 31 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.


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