Son Dakika: Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 19:33

Güncelleme: 23.07.2023 - 19:46

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu iki yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. "

Cedric Bakambu

BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Geçen sezon 40 maça çıkan Bakambu, 18 gol ve 3 asiste imza attı.

32 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.