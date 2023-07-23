Son Dakika: Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, Kongolu futbolcu Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Cedric Bakambu'yu iki yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. "
Cedric Bakambu
BURSASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Geçen sezon 40 maça çıkan Bakambu, 18 gol ve 3 asiste imza attı.
32 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.
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