Wilfried Zaha Galatasaray için İstanbul'da

Yayınlanma: 23.07.2023 - 22:31

Güncelleme: 23.07.2023 - 22:33

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KARŞILADI

Son olarak İngiliz ekip Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusunu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kulüp yetkilileri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Fildişi Sahilli oyuncunun pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.