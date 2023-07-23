Wilfried Zaha Galatasaray için İstanbul'da

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeler başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha İstanbul'a iniş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 22:31
Wilfried Zaha Galatasaray için İstanbul'da
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KARŞILADI

Son olarak İngiliz ekip Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusunu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kulüp yetkilileri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Fildişi Sahilli oyuncunun pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


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