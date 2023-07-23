Wilfried Zaha Galatasaray için İstanbul'da
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeler başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha İstanbul'a iniş yaptı.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KARŞILADI
Son olarak İngiliz ekip Crystal Palace'ta forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusunu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kulüp yetkilileri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun pazartesi günü yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde görüşmek üzere! ??#ÖnceSahadaŞimdiZahada pic.twitter.com/bJJp1TosQa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023
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