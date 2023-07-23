Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarlarına ilk mesaj
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a getirttiği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlara ilk mesajını yolladı.
Galatasaray'ın kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Zaha, "Galatasaray taraftarı; yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde görüşmek üzere! ??#ÖnceSahadaŞimdiZahada pic.twitter.com/bJJp1TosQa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- ‘3 hafta içinde... '
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Konakcı gericiliği savundu, Kadıgil'i hedef gösterdi!
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
- CHP'de 'devrim' sesleri
- Daha da sıcak olacak!