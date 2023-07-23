Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarlarına ilk mesaj

Yayınlanma: 23.07.2023 - 21:20

Güncelleme: 23.07.2023 - 21:20

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlara ilk mesajını yolladı.

Galatasaray'ın kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Zaha, "Galatasaray taraftarı; yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.