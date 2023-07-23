Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarlarına ilk mesaj

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a getirttiği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 21:20
Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarlarına ilk mesaj
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlara ilk mesajını yolladı. 

Galatasaray'ın kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Zaha, "Galatasaray taraftarı; yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


wilfried zaha galatasaray transfer süper lig

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı

Son Dakika: Galatasaray Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Son Dakika: Galatasaray Wilfried Zaha'yı resmen duyurdu

Son Dakika: Galatasaray Wilfried Zaha'yı resmen duyurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

En Çok Okunan Haberler