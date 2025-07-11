İtalyan gazeteci duyurdu! Orkun Kökçü imza için geliyor!

Benfica'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atması beklenen Orkun Kökçü hakkında İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica yönetimi, milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.

Ayrıca haberde anlaşmanın ilk etapta kiralık olacağı ve 25 milyon Euro + 5 milyon Euro garanti bonuslar içeren kalıcı bir transfer haline geleceği öne sürüldü.

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.