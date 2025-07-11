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İtalyan gazeteci duyurdu! Orkun Kökçü imza için geliyor!

İtalyan gazeteci duyurdu! Orkun Kökçü imza için geliyor!

11.07.2025 19:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İtalyan gazeteci duyurdu! Orkun Kökçü imza için geliyor!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, milli yıldız Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geleceğini iddia etti.

Benfica'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atması beklenen Orkun Kökçü hakkında İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica yönetimi, milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması için İstanbul'a seyahat etmesine izin verdi.

Ayrıca haberde anlaşmanın ilk etapta kiralık olacağı ve 25 milyon Euro + 5 milyon Euro garanti bonuslar içeren kalıcı bir transfer haline geleceği öne sürüldü.

2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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